Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:21, 2 февраля 2026Путешествия

Названа категория приезжающих на зимний отдых в Россию туристов

РСТ: Жители арабских стран массово едут на отдых в Россию зимой
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Жители арабских стран массово едут в Россию на зимний отдых. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Граждане из стран Персидского залива оказались названой экспертами категорией приезжающих туристов, которые предпочитают проводить отпуск в России зимой. По словам основателя компании «Свой-ТС» Сергея Войтовича, большую часть этого контингента составляют жители Омана, Кувейта, Саудовской Аравии и Бахрейна. «Зимний сезон проходит активно, спрос стабильный, прирост потока примерно 5-10 процентов по сравнению с прошлым годом», — добавил Войтович.

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022
«Свято место пусто не бывает» Airbnb и Booking ушли из России. Как это повлияет на туризм и стоит ли этого опасаться?
«Свято место пусто не бывает»Airbnb и Booking ушли из России. Как это повлияет на туризм и стоит ли этого опасаться?
7 марта 2022

Несмотря на санкции, Россию также посещают и энтузиасты из Европы. Однако в период снегопадов их единицы, в основном они предпочитают летний отпуск. «Европейский турбизнес сильно заинтересован в снятии санкций и возвращении на наш рынок, потому что туры в Россию для них всегда были довольно доходным бизнесом. Об этом говорили многие зарубежные коллеги на недавней международной выставке FITUR в Испании», — пояснил турэксперт.

Ранее стало известно, что россияне почти перестали получать многократные шенгенские визы. В РСТ добавили, что сейчас долгосрочный шенген могут получить лишь близкие родственники граждан Евросоюза или легальных резидентов Европы и профессионалы в сфере международных перевозок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Дмитриев указал на выгоду Эпштейна от переворота на Украине

    Точность «сверх-РСЗО» из Северной Кореи оценили

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Бероев сообщил о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Россия увеличит число прямых рейсов в одну из самых опасных стран мира

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    В России внедорожник M-Hero обновился и подешевел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok