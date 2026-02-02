Названа категория приезжающих на зимний отдых в Россию туристов

РСТ: Жители арабских стран массово едут на отдых в Россию зимой

Жители арабских стран массово едут в Россию на зимний отдых. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Граждане из стран Персидского залива оказались названой экспертами категорией приезжающих туристов, которые предпочитают проводить отпуск в России зимой. По словам основателя компании «Свой-ТС» Сергея Войтовича, большую часть этого контингента составляют жители Омана, Кувейта, Саудовской Аравии и Бахрейна. «Зимний сезон проходит активно, спрос стабильный, прирост потока примерно 5-10 процентов по сравнению с прошлым годом», — добавил Войтович.

Несмотря на санкции, Россию также посещают и энтузиасты из Европы. Однако в период снегопадов их единицы, в основном они предпочитают летний отпуск. «Европейский турбизнес сильно заинтересован в снятии санкций и возвращении на наш рынок, потому что туры в Россию для них всегда были довольно доходным бизнесом. Об этом говорили многие зарубежные коллеги на недавней международной выставке FITUR в Испании», — пояснил турэксперт.

Ранее стало известно, что россияне почти перестали получать многократные шенгенские визы. В РСТ добавили, что сейчас долгосрочный шенген могут получить лишь близкие родственники граждан Евросоюза или легальных резидентов Европы и профессионалы в сфере международных перевозок.