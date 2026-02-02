Названы недостатки американского «ракетного щита»

19FortyFive: Систему ПРО THAAD можно перегрузить большим количеством ракет

Американскую систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) можно перегрузить большим количеством целей. Недостатки «ракетного щита» США назвали в публикации 19FortyFive.

«У системы есть недостатки. Перехватчики стоят дорого, и противники могут перегрузить THAAD, запустив большое количество ракет, что снизит ее эффективность (…) THAAD не является панацеей от ракетных угроз», — отметил автор.

Он добавил, что THAAD сохранит свою актуальность в рамках многоуровневой системы обороны. Однако для борьбы с новыми гиперзвуковыми системами ее необходимо модернизировать.

Как пишет издание, THAAD не делает ракетные атаки невозможными, а снижает их эффективность.

В августе издание Defense News писало, что в арсенале армии США слишком мало ракет для THAAD. Это сделает вооруженные силы уязвимыми в будущих конфликтах.