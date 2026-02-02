Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:19, 2 февраля 2026Наука и техника

Названы недостатки американского «ракетного щита»

19FortyFive: Систему ПРО THAAD можно перегрузить большим количеством ракет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Американскую систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) можно перегрузить большим количеством целей. Недостатки «ракетного щита» США назвали в публикации 19FortyFive.

«У системы есть недостатки. Перехватчики стоят дорого, и противники могут перегрузить THAAD, запустив большое количество ракет, что снизит ее эффективность (…) THAAD не является панацеей от ракетных угроз», — отметил автор.

Он добавил, что THAAD сохранит свою актуальность в рамках многоуровневой системы обороны. Однако для борьбы с новыми гиперзвуковыми системами ее необходимо модернизировать.

Материалы по теме:
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД): что это, почему США из него вышли
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД):что это, почему США из него вышли
30 января 2019
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024

Как пишет издание, THAAD не делает ракетные атаки невозможными, а снижает их эффективность.

В августе издание Defense News писало, что в арсенале армии США слишком мало ракет для THAAD. Это сделает вооруженные силы уязвимыми в будущих конфликтах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Российские военные за неделю освободили девять населенных пунктов

    Опубликованы слова Майкла Джексона о дружбе с детьми

    Военкоры назвали цель и дату новых российских ударов по Украине

    В Запорожской области заявили о мешающих восстановлению энергоснабжения дронах ВСУ

    Один европейский лидер упоминался в материалах по делу Эпштейна более 200 раз

    Названы недостатки американского «ракетного щита»

    Пользователей Android предупредили о возросшей опасности взлома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok