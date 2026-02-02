Реклама

18:45, 2 февраля 2026Авто

Названы цены на Lada Niva Legend с подушкой безопасности

«АвтоВАЗ» объявил стоимость «безопасной» Lada Niva Legend 2026 модельного года
Марина Аверкина

Фото: lada.ru

Стоимость внедорожника Lada Niva Legend 2026 модельного года теперь составляет от 1 099 000 до 1 258 000 рублей в зависимости от комплектации. Обновленные цены появились на официальном сайте производителя, пишет Auto.ru. Среди оснащения модели указаны подушка безопасности для водителя и система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

В «АвтоВАЗе» рассказали, что классическая «Нива» выпускается с таким оснащением с сентября 2025 года, но «технические причины» не позволяли корректно отображать эту информацию на сайте.

Внедорожник доступен в нескольких комплектациях. Базовая версия Classic предлагается за 1 099 000 рублей, но с учетом максимальной выгоды стоимость автомобиля составляет 999 тысяч рублей. Версия Luxe оценивается в 1 185 000 (1 085 000 со скидкой), Urban — в 1 239 000 (1 139 000), а топовая Black — в 1 258 000 (1 158 000) рублей. Из цен следует, что на машины с расширенной комплектацией они увеличились на 18 тысяч.

Во всех вариантах полноприводный автомобиль имеет бензиновый двигатель объемом 1,7 литра, мощность которого составляет 83 лошадиные силы. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач.

С 2021 года модель Niva Legend, а позже и Niva Travel (с 2022) некоторое время выпускались в упрощенной комплектации — без подушки безопасности и SOS-кнопки. Позже производитель восстановил штатное оснащение для новых автомобилей и провел кампанию по доукомплектации уже проданных машин.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что четыре премиальных автобренда рекордно увеличили продажи на российском рынке.

