Четыре премиальных автобренда рекордно увеличили свои продажи в России

В 2025 году россияне активно скупали машины BMW, Mercedes-Benz, Audi и Porsche

Пока глобальные продажи четырех ведущих немецких производителей премиальных автомобилей сокращаются, в России все бренды этой группы демонстрируют впечатляющий рост. «Причем произошло это на фоне общего снижения авторынка на 16 процентов», — уточнил в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

В 2025 году мировой объем реализации автомобилей BMW уменьшился на 1,4 процента и составил 2,17 миллиона единиц. Компания Mercedes-Benz за год продала на 9 процентов меньше легковых машин, реализовав 1,8 миллиона машин. Бренд Audi завершил год с результатом в 1,62 миллиона проданных автомобилей, что на 2,9 процента хуже показателя предыдущего года. Продажи Porsche снизились на 10 процентов, достигнув отметки почти в 280 тысяч единиц по всему миру.

В России ситуация сложилась противоположным образом. Так, продажи BMW увеличились на 42 процента и достигли 16742 автомобилей. Компания Mercedes-Benz реализовала 9430 машин, что на 35 процентов больше, чем годом ранее. Показатель Audi вырос на 43 процента, до 4556 единиц. Porsche увеличил свои продажи на 12 процентов, реализовав 2325 автомобилей. «Тем не менее, Россия никак не поможет немецкому премиуму. Ее доля в общем объеме продаж этой четверки меньше одного процента (0,56 процента)», — отметил эксперт.

Целиков подчеркнул, что после изменений в правилах начисления утилизационного сбора, вступивших в силу в декабре 2025 года, продажи этих машин на российском рынке, скорее всего, снизятся. Это связано с тем, что доля автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил в этом сегменте достигает 99 процентов.

