Ушедший из России автобренд вошел в десятку самых популярных на рынке

Целиков: Mazda CX-5 обеспечила бренду место в десятке лидеров продаж в России

Mazda на протяжении двух недель остается одной из самых продаваемых марок в России и уверенно входит в десятку самых популярных на рынке. За январь 2026 года в стране было зарегистрировано более двух тысяч новых транспортных средств японского бренда. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Более 90 процентов реализации принадлежит кроссоверу CX-5. Модель по итогам января вошла в десятку наиболее востребованных у российских автомобилистов.

Успех модели эксперт объясняет несколькими причинами, среди которых соответствие двигателя новым нормам утилизации, классический «автомат», устойчивая репутация производителя. Кроме того, автомобиль стал «ближе» к россиянам. Фактически все (98 процентов) Mazda CX-5, поставленных на учет в январе, были собраны в Китае.

«Но это ни в коей мере не снижает привлекательность комфортного и надежного среднеразмерного кроссовера, который стал реальной альтернативой китайским брендам», — подытожил Целиков.

