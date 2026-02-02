Evolute сообщил сроки появления двух новинок

Российский Evolute анонсировал выход обновленных кроссоверов i-Space и i-Sky

Российский производитель электрокаров Evolute сообщил об обновлении модельного ряда в 2026 году. Автомобилистам будет предложено две новинки, пишет «Автостат».

Первой станет полноприводная версия гибридного кроссовера i-Space. Автомобиль будет предлагаться исключительно в максимальной комплектации и только с пятиместным салоном. Модель уже доступна для заказа в дилерских центрах.

Еще одной премьерой года станет обновленный электрокроссовер Evolute i-Sky. Конкретную дату появления автомобиля у дилеров производитель пока не назвал.

В полноприводной модификации Evolute i-Space получил дополнительный электродвигатель, который установлен на заднюю ось. Совокупная отдача силовой установки составляет 367 лошадиных сил при 470 ньютон-метрах крутящего момента. Такие характеристики позволяют автомобилю разогнаться до 100 километров в час за 7,1 секунды. В смешанном цикле WLTC общий запас хода модели достигает одной тысячи километров. Расход топлива — 5,6 литра на каждые 100 километров пути.

Для этой версии предусмотрен расширенный пакет опций для холодного времени года. В него входят обогреваемые форсунки стеклоомывателя, функция подогрева и вентиляции для сидений как первого, так и второго ряда, а также полностью обогреваемое рулевое колесо.

Напомним, что выпуск всех моделей Evolute налажен на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

