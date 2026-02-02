Реклама

Названы проблемы одной модели Nissan

Владельцы Nissan Qashqai первого поколения рассказали о слабых местах кроссовера
Марина Аверкина

Фото: Everyonephoto Studio / Shutterstock / Fotodom

Кроссовер Nissan Qashqai до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке. «Лента.ру» проанализировала мнения владельцев этой машины, опубликованные на портале Auto.ru. Выяснилось, что у некоторых обладателей рестайлинговой модели первого поколения (2010-2013 годов выпуска) есть много претензий к автомобилю. Они подробно описали проблемы, с которыми столкнулись лично.

Бесступенчатая коробка передач (CVT) стала источником неприятностей для автовладельца с ником «В». Свой переднеприводный Qashqai (2012 года выпуска) он приобрел в январе 2025 года и быстро пожалел о покупке. Выбирая этот кроссовер, мужчина рассчитывал на лучшую проходимость — «чтобы не застревал в снегу». На практике его прежний седан с механической коробкой передач превосходил «японца».

Через несколько недель после начала эксплуатации Nissan Qashqai на скорости от 50 до 60 километров в час появились легкие провалы, которые вскоре переросли в ощутимые подергивания. К третьему месяцу тряска ощущалась на всех скоростных диапазонах. Ремонт вариатора занял более месяца и потребовал обращения в три разные мастерские, чтобы автомобиль смог поехать. В итоге владелец вернул кроссовер в салон, потеряв около 200 тысяч рублей за три месяца эксплуатации.

Владелец по имени Никита также выразил разочарование, отметив проблемы с вариатором на своем Qashqai в комплектации SE+ с двигателем мощностью 117 лошадиных сил. Подергивания и нехарактерный шум появились уже на пробеге около 12 тысяч километров. В официальном сервисе сначала отрицали наличие системных проблем. Только после многочисленных обращений, включая письма в головной офис, коробку передач заменили по гарантии. Владелец заявил, что из трех лет владения машиной лишь несколько месяцев «радовался покупке».

Пользователь «Sergio Russia 50 region» указал на слабую шумоизоляцию, особенно от арок колес, и быстро загрязняющиеся из-за особенностей конструкции боковые стекла. По его словам, лакокрасочное покрытие легко царапалось «буквально ногтем». Он также отметил неудобное расположение салонного фильтра, для замены которого требовалось снимать пластиковую обшивку, педаль газа, электромоторчик кондиционера, и сложный доступ к свечам зажигания.

Ранее страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России.

