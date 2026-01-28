Названы самые угоняемые автомобили в России

Страховщики назвали Lada Niva лидером по угонам в России

Страховая компания «Согласие» проанализировала данные по угонам автомобилей за первые три квартала 2025 года. Выяснилось, что наибольшее число краж в России пришлось на модель Lada Niva — 55 процентов всех инцидентов. Второе и третье места в этом антирейтинге поделили автомобили китайских марок JAC и Nissan, сообщила пресс-служба компании.

По мнению экспертов, эти модели привлекают злоумышленников по двум основным причинам — из-за постоянного спроса на их запчасти и недостаточной надежности штатных систем безопасности.

Совершая противозаконные действия, преступники часто применяют доступные технологии, например, сканеры для копирования сигналов с ключей или специальные устройства-«удочки» для усиления радиосигнала. С их помощью можно открыть автомобиль и запустить двигатель, не имея физического ключа.

Внимание угонщиков к популярным на рынке китайским машинам приковано и из-за высокой стоимости оригинальных деталей. По данным источника, стоимость новой передней фары для Haval M6 в настоящее время доходит до 127 тысяч рублей, задняя дверь для Chery Tiggo 7 Pro оценивается в 133 тысячи. Эти и другие запчасти представляют большую ценность для преступников даже с учетом падения цены на 50-70 процентов на вторичном рынке, объясняют страховщики.

Среди коммерческого транспорта чаще всего об угоне заявляли владельцы Sinotruk Sitrak. Высокая цена и дефицит оригинальных комплектующих к этим грузовикам также объясняют повышенное внимание со стороны правонарушителей.

География угонов по-прежнему сосредоточена в крупнейших городах страны, среди которых значатся Москва, Санкт-Петербург, Казань и Ставрополь.

По словам представителя страховой компании, статистика должна служить для владельца важным сигналом к действию. Если модель автомобиля возглавляет антирейтинг, это означает необходимость принятия дополнительных мер защиты.

