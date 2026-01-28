В России взлетели продажи китайских машин с пробегом

Аналитик Целиков: Продажи подержанных машин из Китая выросли на 44 процента

В 2025 году на российском вторичном рынке было зафиксировано 283,1 тысячи перерегистраций автомобилей китайских марок. Этот результат на 44 процента превысил показатели 2024 года. Таким образом, доля китайских машин с пробегом выросла до 4,5 процента, сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Значительную часть этого объема (64,4 процента) представляют относительно новые автомобили, дата производства которых приходится с 2021 по 2025 год. Именно сегмент машин последних лет выпуска показал наибольшую динамику (рост на 79 процентов).

Подавляющее большинство перепроданных китайских автомобилей (93 процента) оснащены бензиновыми двигателями, включая мягкие гибриды. Доля полностью электрических моделей (BEV) составила 1,4 процента, а подзаряжаемых гибридов (PHEV) — 4,1 процента. Эксперт отметил, что 74,1 процента всего вторичного рынка машин из Китая принадлежит кроссоверам и внедорожникам.

Лидером по объему перерегистраций стал бренд Chery с результатом в 21,9 процента. За ним следуют Geely (19,6 процента) и Haval (13,6 процента). Совокупная доля этой тройки составила 55,1 процента. В десятку наиболее популярных марок в этом сегменте также вошли Lifan, Changan, Great Wall, Exeed, Omoda, Tank и Lixiang.

Ранее стало известно, что в России резко упали продажи популярного отечественного автобренда.