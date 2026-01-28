Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
17:47, 28 января 2026Авто

В России взлетели продажи китайских машин с пробегом

Аналитик Целиков: Продажи подержанных машин из Китая выросли на 44 процента
Марина Аверкина

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

В 2025 году на российском вторичном рынке было зафиксировано 283,1 тысячи перерегистраций автомобилей китайских марок. Этот результат на 44 процента превысил показатели 2024 года. Таким образом, доля китайских машин с пробегом выросла до 4,5 процента, сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Значительную часть этого объема (64,4 процента) представляют относительно новые автомобили, дата производства которых приходится с 2021 по 2025 год. Именно сегмент машин последних лет выпуска показал наибольшую динамику (рост на 79 процентов).

Подавляющее большинство перепроданных китайских автомобилей (93 процента) оснащены бензиновыми двигателями, включая мягкие гибриды. Доля полностью электрических моделей (BEV) составила 1,4 процента, а подзаряжаемых гибридов (PHEV) — 4,1 процента. Эксперт отметил, что 74,1 процента всего вторичного рынка машин из Китая принадлежит кроссоверам и внедорожникам.

Лидером по объему перерегистраций стал бренд Chery с результатом в 21,9 процента. За ним следуют Geely (19,6 процента) и Haval (13,6 процента). Совокупная доля этой тройки составила 55,1 процента. В десятку наиболее популярных марок в этом сегменте также вошли Lifan, Changan, Great Wall, Exeed, Omoda, Tank и Lixiang.

Ранее стало известно, что в России резко упали продажи популярного отечественного автобренда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Вере Брежневой предрекли забвение после отказа от песен на русском

    Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына россиянин возражал против решения суда

    На Украине назвали европейские гарантии безопасности бессмысленными

    Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

    К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

    Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

    Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok