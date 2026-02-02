Несколько популярных брендов резко повысили цены на машины в России

«Автостат»: JAC, Lixiang, Hongqi и еще пять марок объявили о подорожании моделей

Во второй половине января на российском рынке цены на машины выросли у восьми брендов. Об этом сообщает «Автостат», ссылаясь на данные платформы «Цена Авто».

В период с 16 по 31 января китайская марка JAC увеличила стоимость всего своего модельного ряда в пределах от 35 до 75 тысяч рублей. В процентном выражении лифтбек J7 подорожал на 2-2,1 процента, кроссоверы JS3 и JS6 — на 1,9-2,1 процента, минивэн RF8 — на 1,5-1,6 процента. Цены на пикапы T8 и T8 Pro выросли на 1,9-2 и 2 процента соответственно, а модель T9 стала дороже на 1,9 процента.

Марка Lixiang (Li Auto) также подняла цены на все свои кроссоверы, представленные в России. Модель L6 стала дороже на 290-360 тысяч рублей (рост на 3,7-4,3 процента). Стоимость кроссовера L7 увеличилась на 435 тысяч (на 4,3 процента), а флагманский L9 подорожал на 310 тысяч (на 2,7 процента).

Бренд Hongqi повысил цены почти на все свои модели, исключением стал только электрокроссовер E-HS9. Седан H5 в отдельных комплектациях стал дороже на 1-5,9 процента, модель H9 — на 1,3-21 процент. Лифтбек H6 подорожал на 9,2-9,8 процента, минивэн HQ9 — на 1,6-2,2 процента. Кроссоверы HS3, HS5 и HS7 прибавили в цене от 6,7 до 7,9 %. В абсолютных цифрах минимальное подорожание в 40 тысяч рублей отмечено у седана H5 в комплектации Deluxe+, а максимальное — 1 002 500 рублей — у версии Executive седана H9. Для остальных модификаций рост составил от 101 до 380 тысяч рублей.

Среди других марок кроссоверы VGV (U70 Pro и U75 Plus) подорожали на 1,7 процента (от 43,1 до 53,1 тысячи рублей). Электрический кроссовер Exlantix ET стал дороже на 70 тысяч рублей (рост на один процент), а купе Exlantix ES в топовой версии — на 60 тысяч (на 0,9 процента).

Электрокроссовер Evolute i-Joy подорожал на 50-60 тысяч рублей в зависимости от комплектации (на 1,7-2,2 процента). Легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant (SF4) поднялись в цене на 60-74 тысячи рублей (на 1,6-1,7 процента).

«АвтоВАЗ» скорректировал стоимость внедорожника Lada Niva Legend. Он стал дороже на 18 тысяч рублей (на 1,5-1,7 процента). На один процент выросла цена и спортивной версии этой модели.

