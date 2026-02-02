Реклама

10:28, 2 февраля 2026Экономика

Одна исламская страна захотела покупать у России нефть и газ

Посол Хасан: Афганистан хочет покупать у России нефть и газ
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Афганистан хочет покупать у России нефть и газ. Об этом заявил посол исламской страны в РФ Гуль Хасан, его слова приводит ТАСС.

По словам главы дипломатического представительства в Москве, Афганистан может поставлять в Россию свежие и сушеные фрукты, овощи, лекарственные растения, ковры, а также минеральные ресурсы. Взамен он мог бы закупать нефть, газ, медикаменты, промышленные товары, зерно, растительные масла и другую продукцию.

«В настоящее время торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на стадии развития. Реализация указанных экспортно-импортных операций способна существенно увеличить объем двусторонней торговли», — пояснил Хасан.

Чтобы развивать сотрудничество, Афганистан готов открыть в Москве выставки афганских товаров. Такая мера может привести к росту торгового оборота, добавил посол.

После утраты европейского рынка из-за ограничений на импорт сжиженного углеводородного газа с января по ноябрь 2025 года поставки российского в Афганистан выросли в полтора раза, до 418 миллионов тонн. Вместе с экспортом в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, увеличившимся еще сильнее, на это направление приходится уже более миллиона тонн, то есть свыше трети от общего российского экспорта.

