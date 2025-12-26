Реклама

15:51, 26 декабря 2025Экономика

Россия из-за утраты рынка ЕС нарастила поставки газа в Афганистан

Reuters: Россия удвоила экспорт СУГ в страны Средней Азии и Афганистан
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В период с января по ноябрь 2025 года поставки российского сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Афганистан выросли в полтора раза, до 418 миллионов тонн. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

Вместе с экспортом в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, увеличившимся еще сильнее, на это направление приходится уже более миллиона тонн, то есть свыше трети от общего российского экспорта.

Поводом для такого роста стали ограничения на импорт СУГ, введенные Евросоюзом годом ранее. Кроме того, на динамику повлияло сокращение поставок сжиженного углеводородного газа из Ирана в Афганистан.

Ранее стало известно, что во втором квартале поставки СУГ из России в Китай выросли в 2,2 раза в годовом выражении и в 1,5 раза в квартальном, до 227 тысяч тонн. Сжиженный углеводородный газ используют, как правило, в качестве топлива для автомобилей, а также для отопления и производства продуктов нефтехимии.

