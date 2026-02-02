Опубликовано архивное видео летящих на Гостомель в первый день СВО вертолетов

Блогер Гузенко опубликовал редкие кадры десантной операции в Гостомеле

Опубликовано архивное видео летящих на Гостомель в первый день специальной военной операции (СВО) вертолетов. Редкие кадры десантной операции разместил в Telegram блогер Егор Гузенко.

Запись сделана с борта одного из вертолетов. На кадрах видно несколько машин, летящих над водной гладью.

По словам Гузенко, на ролике — выдвижение десанта к аэропорту Гостомеля утром 24 февраля 2022 года, в первый день спецоперации. Вертолеты летят над Киевским водохранилищем.

Гостомельская операция позволила сковать значительные силы ВСУ в начале спецоперации. Высадка десанта под Киевом стала внезапной для украинских войск, российские бойцы удерживали позиции до получения приказа о передислокации. В 2025 году Гузенко назвал Гостомель примером успешной специальной операции и подчеркнул профессионализм личного состава, выполнившего поставленную перед ним задачу.