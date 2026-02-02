Реклама

Опубликованы неизвестные фото похода группы Дятлова

KP.RU опубликовал неизвестные фото похода группы Игоря Дятлова
Алина Черненко
Материалы расследования гибели группы Игоря Дятлова

Материалы расследования гибели группы Игоря Дятлова. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В сети появились неизвестные фото похода группы Игоря Дятлова, снятые перед трагедией. Их опубликовал сайт KP.RU.

Журналисты издания Наталья и Николай Варсеговы, нынешний глава Фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин и фотограф Андрей Сафонов решили заново отсканировать на современном оборудовании архивные пленки из похода. На одном из так называемых «хвостов» — первых и последних кадров, предназначенных для заправки в фотоаппарат и защиты от засветки — при оцифровке появилось изображение.

Материалы по теме:
65 лет назад на Урале погибла группа Дятлова. Какие тайны хранило уголовное дело о самой загадочной трагедии в СССР?
65 лет назад на Урале погибла группа Дятлова.Какие тайны хранило уголовное дело о самой загадочной трагедии в СССР?
2 февраля 2024
90 лет назад родился Игорь Дятлов. Каким был герой самой загадочной истории ХХ века и какие тайны остались на перевале Дятлова?
90 лет назад родился Игорь Дятлов.Каким был герой самой загадочной истории ХХ века и какие тайны остались на перевале Дятлова?
13 января 2026

На снимке видна фигура в клетчатой рубашке на темном фоне с неизвестным предметом в руках, позади которой стоят металлические банки. По мнению авторов материала, это мог быть участник группы Николай Тибо-Бриньоль, лицо которого закрыла черная шляпа с полями.

На другом кадре можно заметить верхнюю часть лица человека, который склонился над кем-то, одетым в клетчатую рубашку — журналисты издания предполагают, что это снова фигура Николая Тибо-Бриньоля. По данным источника, стена на этом фото имеет характерную для советских времен окраску общественных учреждений.

На третьем снимке запечатлен участник группы Дятлова Рустем Слободин с мешком в руке. Позади него — школьное расписание для группы продленного дня. «Очевидно, дело происходит в школе», — заключили авторы.

Еще на одном кадре трое поисковиков уходят вдаль по перевалу. Известно, что он был отснят во время попыток найти группу следователем Львом Ивановым.

Ранее доктор технических наук и профессор Петр Бартоломей, знавший лично участников группы Дятлова, раскрыл возможную причину трагедии. По его мнению, она могла произойти из-за техногенного явления, связанного с азотно-кислотным воздействием.

Инцидент в горах Северного Урала произошел в 1959 году. Тогда во время похода не выжили девять опытных туристов, причина их кончины до сих пор неизвестна. Тела участников были с тяжелыми травмами, некоторые из них — раздеты.

