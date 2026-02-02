Реклама

Переехавший в Южную Корею россиянин раскрыл секреты знакомства с местными девушками

«Лента.ру»: Переехавший в Корею россиянин сказал, что покорить кореянок несложно
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kikujungboy CC / Shutterstock / Fotodom

Даниил, переехавший в Южную Корею восемь лет назад, рассказал, как русские мужчины могут покорить местных девушек. Об особенностях отношений с кореянками он поговорил с «Лентой.ру».

По словам Даниила, самый лучший способ найти девушку-кореянку — скачать приложение для знакомств. В Корее не принято подходить к девушкам на улицах и знакомиться в барах. Другой вариант — «сугетинг». «Например, у меня есть свободная подруга, и тут я узнаю, что мой коллега ищет отношений. Я устраиваю им свидание вслепую — по факту свожу их», — объяснил россиянин.

По его словам, русским мужчинам должно быть несложно завоевать кореянку. Даниил раскрыл секрет местных девушек — они падки на привычную для России галантность. То, что для русской девушки будет нормой, на кореянку произведет вау-эффект. Достаточно открыть ей дверь, вызвать такси и заплатить за нее в кафе. А особенно местных девушек удивят навыки ремонта.

Если, например, починить ей полку, она будет в шоке. Для русского мужчины это раз плюнуть, корейцы же в таком случае вызывают мастера. Для русских девушек — это норма, для корейских — настоящая романтика

Даниилпереехавший в Южную Корею россиянин
Даниил заметил, что русские мужчины могут оттолкнуть кореянок лишь нарушением личных границ. В Корее важно относиться друг к другу очень внимательно и аккуратно.

Ранее россиянка, 10 лет живущая в Египте, рассказала, как в этой стране строят романтические отношения. «У них все четко: понравилась девушка — надо жениться. Размусоливаний, присматриваний нет. Тут же в охапку, знакомство с семьей и брак», — объяснила она.

