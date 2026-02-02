Реклама

Мир
17:59, 2 февраля 2026МирЭксклюзив

Письмо Кудрина оказалось в файлах Эпштейна

Письмо Кудрина американскому университету оказалось в файлах Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший глава Счетной палаты России и советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин упомянут в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующий документ размещен на сайте Минюста США. С материалами ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

В одном из опубликованных документов Кудрин, будучи деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ, в 2013 году направил письмо президенту Bard College (признан нежелательной организацией в России) в Нью-Йорке. До получения статуса нежелательной организации в 2021 году этот частный вуз был партнером факультета.

В тексте письма декан предложил американскому коллеге посетить одно из мероприятий в Санкт-Петербурге. В следующем месяце также было направлено приглашение и американскому миллиардеру, но не от лица декана, а одного из сотрудников факультета. В документах ничего не указывает на личную связь между Кудриным и Эпштейном.

Известно, что президент Bard College Леон Ботштейн обвинялся в связях с Эпштейном. В 2023 году руководитель университета признался, что пытался получить от миллиардера деньги, сославшись на финансовые трудности в «мире капитализма».

Ранее стало известно, что скандально известный финансист Эпштейн в одном из своих писем размышлял о будущем мировой экономики. По его словам, после доллара следующей мировой валютой должен был стать рубль, а не американский доллар или китайский юань.

