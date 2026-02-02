Реклама

Польский генерал призвал страну к постоянной боевой готовности

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польская армия должна находиться в состоянии постоянной боевой готовности из‑за геополитического положения страны. С таким заявлением для RMF24 выступил бывший замглавы Генштаба Польши генерал Леон Коморницкий.

«Мы должны быть в состоянии боевой готовности и готовы немедленно развернуть воинские части», — сказал он.

Для этого, по мнению Коморницкого, необходимо ввести всеобщую воинскую повинность. При этом генерал указал, что нынешняя модель не обеспечивает круглосуточной боевой готовности, поскольку многие воинские части функционируют по «гражданскому графику».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать многонациональную бригаду, финансируемую напрямую из бюджета Евросоюза.

