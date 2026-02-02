Популярный российский комик пожаловался на жуткое состояние после операции

Участник «Импровизаторов» Позов пожаловался на температуру после операции

Участник проекта «Импровизаторы» на канале СТС, популярный российский комик Дмитрий Позов рассказал, что перенес операцию и что восстановление после нее оказалось тяжелым. Об этом он написал в Telegram-канале.

Позов отметил, что, когда он восстанавливался после операции, он почувствовал, что у него высокая температура. Комик заказал на дом градусник и узнал, что она поднялась до 37,3°C.

Юморист подчеркнул, что у него редко бывает высокая температура, и уточнил, что она становится сильным стрессом для его организма. «Для меня [эти градусы] ощущаются как очень много», — пожаловался он.

О том, что ему сделают операцию, Позов рассказал в Telegram 26 января. Комик не стал уточнять, какая именно операция ему предстоит, однако назвал ее небольшой.

Позов в мае 2025 года сообщил, что находится в психиатрической больнице. Юморист попал в клинику из-за депрессии, которая началась у него из-за ухода отца из жизни и проблем в семье: он уточнил, что ранее уехал из дома и стал жить один в съемной квартире. Через неделю Позов заявил, что его выписали из больницы, и заверил, что чувствует себя намного лучше.