15:09, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский комик пожаловался на жуткое состояние после операции

Участник «Импровизаторов» Позов пожаловался на температуру после операции
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Участник проекта «Импровизаторы» на канале СТС, популярный российский комик Дмитрий Позов рассказал, что перенес операцию и что восстановление после нее оказалось тяжелым. Об этом он написал в Telegram-канале.

Позов отметил, что, когда он восстанавливался после операции, он почувствовал, что у него высокая температура. Комик заказал на дом градусник и узнал, что она поднялась до 37,3°C.

Юморист подчеркнул, что у него редко бывает высокая температура, и уточнил, что она становится сильным стрессом для его организма. «Для меня [эти градусы] ощущаются как очень много», — пожаловался он.

О том, что ему сделают операцию, Позов рассказал в Telegram 26 января. Комик не стал уточнять, какая именно операция ему предстоит, однако назвал ее небольшой.

Позов в мае 2025 года сообщил, что находится в психиатрической больнице. Юморист попал в клинику из-за депрессии, которая началась у него из-за ухода отца из жизни и проблем в семье: он уточнил, что ранее уехал из дома и стал жить один в съемной квартире. Через неделю Позов заявил, что его выписали из больницы, и заверил, что чувствует себя намного лучше.

