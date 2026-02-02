Появились новые подробности о смертельной аварии с подростками в российском регионе

В Красноярском крае в аварии с автобусом не выжили четверо подростков и взрослый

В Красноярском крае в аварии с автобусом и грузовиком не выжили четыре подростка и один взрослый. Такие новые подробности появились в Telegram-канале Shot.

Как выяснило издание, в российском регионе в автобус, в котором ехали дети, врезался отцепившийся от грузовика модульный дом.

По сведениям Shot, еще два ребенка пострадали, их состояние оценивается как тяжелое. Смертельное ДТП произошло на 965 км дороги «Сибирь».

Еще четверо взрослых получили различные травмы. Другие обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

О смертельном ДТП под Красноярском стало известно в понедельник, 2 февраля.

В общественный транспорт, в котором ехали дети, врезался грузовик. Всего в автобусе было 13 человек.

В произошедшем начали разбираться сотрудники правоохранительных органов.