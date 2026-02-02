Реклама

23:07, 2 февраля 2026

Раскрыта новая уловка Зеленского в переговорах

Дубинский счел слова Зеленского о гарантиях уловкой для затягивания переговоров
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что парламенты европейских стран должны подтвердить гарантии безопасности, является уловкой для затягивания мирных переговоров. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он напомнил о соглашениях о «двусторонних гарантиях безопасности», подписанных украинским лидером в 2023-2024 годах, назвав их «филькиной грамотой, которая никого ни к чему не обязывает».

«Поэтому сейчас Зеленский предлагает всем “союзникам” голосовать за проект гарантий в национальных парламентах — это месяцы работы без очевидного результата, с помощью которых клоун хочет продлить войну», — считает Дубинский.

В конце января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Европа достигли соглашения по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, перечень нерешенных вопросов по Украине сократился до одного — территориального

