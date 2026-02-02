Реклама

Экономика
20:09, 2 февраля 2026Экономика

Раскрыто будущее цен на съемное жилье в России

Риелтор Перескокова: Резкого снижения цен на съемное жилье в России не будет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ближайшее время в Центральной России не произойдет резкого снижения ставок долгосрочной аренды, однако возможна локальная коррекция цен. Такой прогноз дала риелтор Наталья Перескокова в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, главным фактором уменьшения цен на съемное жилье является снижение ключевой ставки ЦБ до 10-12 процентов, которое сделало бы ипотеку доступнее. Кроме того, на цены может повлиять рост предложения от инвесторов, которые массово купили новостройки в 2022 году и теперь сдают их в аренду, а также усиление конкуренции среди арендодателей.

Согласно прогнозу, летом в экономсегменте возможна коррекция ставок на 5-10 процентов. В сегменте массового комфорта может произойти стагнация и небольшой торг до 10 процентов, а в комфорт-классе и бизнес-сегменте цены останутся на текущем уровне.

Ранее депутат Госдумы Михаил Иванов назвал рост цен за квадратный метр жилья в России криком народной боли.

