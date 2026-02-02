Реклама

Россиянин расправился с женщиной и спрятал ее в диван

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали мужчину, расправившегося и спрятавшего женщину в диван. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в феврале 2005 года злоумышленник со случайным знакомым пришел в квартиру его матери, где они распивали алкогольные напитки. После этого ее сын ушел, а между хозяйкой и гостем возник конфликт. В результате мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений, которые оказались несовместимы с жизнью.

Злоумышленник спрятал женское тело в раскладном диване и продолжил употреблять алкоголь. Через некоторое время он скрылся с места происшествия.

Сразу установить преступника не удалось. Сотрудники МВД совместно с оперативниками уголовного розыска в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет повторно провели дактилоскопическую экспертизу, которая позволила установить личность и местонахождение подозреваемого.

Задержанный доставлен в следственные органы, ему предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что расправившийся с бывшей девушкой в квартире россиянин отправился в СИЗО.

