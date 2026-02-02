Реклама

Силовые структуры
17:16, 2 февраля 2026Силовые структуры

Задушивший бывшую девушку в квартире россиянин отправился в СИЗО

В Москве арестовали молодого человека, задушившего бывшую девушку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве арестовали молодого человека, задушившего бывшую девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, 30 января 19-летний молодой человек в квартире на Совхозной улице после конфликта с бывшей девушкой задушил ее. 31 января он самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении.

По ходатайству прокуратуры фигурант заключен под стражу. Вину он полностью признал.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли женское тело со следами удушения.

