Задушивший бывшую девушку в квартире россиянин отправился в СИЗО

В Москве арестовали молодого человека, задушившего бывшую девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, 30 января 19-летний молодой человек в квартире на Совхозной улице после конфликта с бывшей девушкой задушил ее. 31 января он самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении.

По ходатайству прокуратуры фигурант заключен под стражу. Вину он полностью признал.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли женское тело со следами удушения.