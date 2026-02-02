Задушивший бывшую девушку в квартире россиянин отправился в СИЗО

В Москве арестовали молодого человека, задушившего бывшую девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным ведомства, 30 января 19-летний молодой человек в квартире на Совхозной улице после конфликта с бывшей девушкой задушил ее. 31 января он самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении.
По ходатайству прокуратуры фигурант заключен под стражу. Вину он полностью признал.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли женское тело со следами удушения.