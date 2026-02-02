Минобороны сообщило о взятии под контроль села Зеленое в Харьковской области

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Зеленое в Харьковской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

За прошедшие сутки, по данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились в боях более 130 бойцов, девяти автомобилей, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, склада с боеприпасами и двух складов с материальными средствами.

Ранее стало известно, что за неделю с 26 января по 1 февраля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили почти 700 украинских дронов.