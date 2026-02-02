Реклама

Россия
01:05, 2 февраля 2026Россия

Российские военные уничтожили почти 700 дронов ВСУ за неделю

За неделю ПВО уничтожила 694 беспилотника ВСУ над территорией России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В течение недели с 26 января по 1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Всего за неделю ПВО уничтожили почти 700 украинских дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

Больше всего летательных аппаратов было ликвидировано 28 и 29 января — 175 и 111 беспилотников соответственно. Чаще всего под ударом оказывалась европейская часть страны.

При этом неделей ранее — с 19 по 25 января — было уничтожено 1239 беспилотников. С 12 по 18 января российские системы ПВО сбили 1343 дрона.

Вечером 1 февраля в Краснодарском крае прогремело около десяти взрывов. В результате атаки ВСУ был поврежден частный дом.

