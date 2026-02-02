Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:57, 1 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности атаки ВСУ на Краснодарский край

В Краснодарском крае при атаке ВСУ поврежден жилой дом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Под ударом беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался поселок Афипский в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Как стало известно, в результате атаки была повреждена крыша частного жилого дома. «Пострадавших нет. Территория домовладения оцеплена», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае прогремело от семи до десяти взрывов. До этого в акватории Черного моря был замечен американский самолет-разведчик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    На Кавказе на фоне объявления беспилотной опасности ограничили полеты три аэропорта

    Французский политик уличил Гутерриша в лицемерии

    Кучерова признали первой звездой месяца в НХЛ

    Ситуация с квартирой негативно сказалась на здоровье Долиной

    На Западе объяснили невозможность принять Украину в Евросоюз

    В Венгрии высказались о силовой мобилизации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok