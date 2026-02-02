Раскрыты подробности атаки ВСУ на Краснодарский край

В Краснодарском крае при атаке ВСУ поврежден жилой дом

Под ударом беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался поселок Афипский в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Как стало известно, в результате атаки была повреждена крыша частного жилого дома. «Пострадавших нет. Территория домовладения оцеплена», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае прогремело от семи до десяти взрывов. До этого в акватории Черного моря был замечен американский самолет-разведчик.