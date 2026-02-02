Российский посол указал на признак подготовки Европы к войне

Посол Тарабрин: Нидерланды адаптируют гражданскую инфраструктуру под задачи НАТО

Нидерландские власти в рамках подготовки к возможному военному конфликту адаптируют гражданскую инфраструктуру под задачи НАТО. Об этом заявил посол России в королевстве Владимир Тарабрин, сообщает «Известия».

«В 2025 году мы наблюдали устойчивую тенденцию к ускоренной милитаризации Нидерландов и все более активному позиционированию королевства в качестве одного из ключевых элементов военной инфраструктуры НАТО в Европе. В этой связи власти предпринимали конкретные шаги для достижения поставленной цели. Речь идет о системном развитии и переоборудовании гражданской инфраструктуры под военные нужды», — сказал он.

Как уточнил дипломат, речь идет прежде всего о портах, логистических центрах и железнодорожной инфраструктуре. При этом Тарабрин отметил, что подобные меры носят не временный характер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году отметил, что заявления европейских политиков свидетельствуют о том, что они всерьез готовятся к военному конфликту с Россией.