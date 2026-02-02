Реклама

Наука и техника
16:54, 2 февраля 2026Наука и техника

Северокорейскую «сверх-РСЗО» сравнили с тремя HIMARS

«Известия»: Одна северокорейская РСЗО KN-25 превосходит три установки HIMARS
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KCNA / Reuters

Одна боевая машина северокорейской реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров превосходит несколько американских установок HIMARS. Возможности систем сравнили в публикации «Известий».

Отмечается, что «сверх-РСЗО» из КНДР, которая на Западе получила обозначение KN-25, превосходит используемые в HIMARS баллистические ракеты ATACMS по дальности на 80 километров. При этом боевая часть северокорейской ракеты вдвое тяжелее.

«Одна реактивная установка по весу секундного залпа превосходит три установки HIMARS. При наличии ядерного варианта оснащения Пхеньян получает возможность гарантированного уничтожения аэродромов Осан и Кунсан еще до того, как авиация США поднимется в воздух», — говорится в материале.

В октябре издание Army Recognition писало, что новая северокорейская РСЗО, которую представили на параде в Пхеньяне, вызвала обеспокоенность на Западе из-за растущей способности КНДР копировать мобильность и точность западной артиллерии.

