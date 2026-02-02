Слон протаранил автобус с туристами во время сафари-тура и попал на видео

Слон протаранил бивнями автобус с туристами во время сафари-тура в Танзании

Слон протаранил автобус с туристами во время сафари-тура в африканской Танзании и попал на видео. Кадры публикует издание The Sun.

В ролике, перед тем как начать бежать, животное издало страшный звук. Затем оно разогналось, подбежало к туристическому автобусу и врезалось в него бивнями. В результате осколки стекла попали на отдыхающих.

Пока испуганные путешественники кричали, водителю джипа удалось быстро отъехать от места происшествия. Сообщается, что слон не стал их преследовать. Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее слон напал на микроавтобус с россиянами на Шри-Ланке и попал на видео. Уточнялось, что перед этим пассажирка угостила его фруктом.