Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:54, 2 февраля 2026Путешествия

Слон протаранил автобус с туристами во время сафари-тура и попал на видео

Слон протаранил бивнями автобус с туристами во время сафари-тура в Танзании
Елизавета Гринберг (редактор)

Слон протаранил автобус с туристами во время сафари-тура в африканской Танзании и попал на видео. Кадры публикует издание The Sun.

В ролике, перед тем как начать бежать, животное издало страшный звук. Затем оно разогналось, подбежало к туристическому автобусу и врезалось в него бивнями. В результате осколки стекла попали на отдыхающих.

Пока испуганные путешественники кричали, водителю джипа удалось быстро отъехать от места происшествия. Сообщается, что слон не стал их преследовать. Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее слон напал на микроавтобус с россиянами на Шри-Ланке и попал на видео. Уточнялось, что перед этим пассажирка угостила его фруктом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Эпштейн интересовался Лавровым

    Обама предупредил о последствиях непродления ДСНВ

    Россиянин придумал «пьяные экскурсии» по Москве

    Экипаж самолета попытались ослепить таинственным лазером в небе над США

    Россия представит обновленный Ми-34М1

    Раскрыты цели зумеров в соцсетях

    Трамп решил создать аварийный запас некоторых ресурсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok