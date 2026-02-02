Смену риторики Европы по ситуации с Украиной объяснили

Экс-нардеп Олейник: Украина котируется в глазах европейцев очень низко

В Европе пришли к выводу о бессмысленности поддержки Украины, поэтому Брюссель сменил риторику в отношении конфликта. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с «Ридусом».

По его мнению, именно с этим связаны заявления представителей Евросоюза о готовности украинцев к «трудным уступкам».

«Украина котируется в глазах европейцев очень низко. Они понимают, что ей нужна любая форма договоренности — иначе будет не частичная, а полная капитуляция», — указал бывший нардеп.

При этом он отметил, что для Москвы главными условиями для достижения соглашения с Украиной являются не столько территориальные уступки, сколько отсутствие войск НАТО на территории Украины в любой форме. «Ситуация, где хотя бы какая-то часть территории Украины будет создавать угрозу для России, неприемлема», — заключил Олейник.

Ранее экс-нардеп заявил о желании бывшего премьер-министра Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко сесть в тюрьму ради пиара.