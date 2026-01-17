Реклама

На Украине заявили о желании Тимошенко сесть в тюрьму ради пиара

Олейник: Тимошенко не против сесть в тюрьму, чтобы создать образ мученицы
Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил о желании бывшего премьер-министра Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко сесть в тюрьму ради пиара. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, наказание, которое назначили Тимошенко, вполне соответствует совершенному ей преступлению. «В теории суд мог бы применить и арест, потому что для этого есть основания, но, видимо, решили женщину пожалеть. Я думаю, что сама Тимошенко была бы не против сесть в тюрьму ради пиара, чтобы создать из себя мученицу», — отметил он.

Олейник добавил, что Тимошенко подкупала депутатов, чтобы контролировать кадровые решения и создать из себя незаменимую фигуру, но не вышло.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Тимошенко залог в размере 33 миллионов гривен (59,4 миллиона рублей) и ношение электронного браслета в рамках уголовного дела по обвинению со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины в подкупе депутатов Верховной Рады Украины.

