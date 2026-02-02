Реклама

14:44, 2 февраля 2026Силовые структуры

Создание первой в России соцсети для педагогов закончилось приговором

Суд Москвы дал до 7 лет участникам хищений при создании соцсети для педагогов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кунцевский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств при создании первой профессиональной соцсети для педагогов «Горизонт». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Трое фигурантов дела, в их числе экс-руководитель центра цифровой трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Ярослав Демченко и два предпринимателя, Артем Прошко и Антон Аникин, получили от пяти до семи лет лишения свободы за особо крупное мошенничество.

По версии следствия, они похитили 42 миллиона рублей из выделенных на проект 38 миллионов рублей, а сама программа оказалась неработающей. Фонду Демченко, как выяснили следствие и суд, поручили разработку соцсети, которая предназначалась для общения и обмена профессиональными знаниями между педагогами. Идея ее создания появилась в октябре 2019 года в Минпросвещения в рамках реализации национального проекта «Образование».

Факт мошенничества полиция выявила в январе 2024 года, после чего были задержаны Демченко, Прошко и Аникин. Свою вину признал только последний.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего генерального директора завода «Горизонт».

