СВР указала на причастность Украины к переворотам в Африке

СВР: Франция с помощью Украины дестабилизирует обстановку в Африке

Франция с поддержкой властей Украины дестабилизирует обстановку в Сахаро-Сахельской зоне Африки. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Рафинированные расисты из Парижа не опускают руки. В центре их внимания — дестабилизация обстановки в "неугодных странах" Сахаро-Сахельской зоны с помощью местных террористических группировок и, конечно, украинского режима, снабжающего боевиков беспилотниками и инструкторами», — сказано в сообщении пресс-бюро СВР.

По данным ведомства, ключевым направлением этих усилий остается Мали, где конечной целью является государственный переворот и свержение действующего президента Ассими Гоиты.

Ранее в СВР сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам ликвидировать «неугодных лидеров» Африки.