Медведев ответил на вопрос о ядерном ударе по Украине

Зампред СБ Медведев указал на ядерную доктрину РФ в вопросе удара по Украине

В вопросе возможного ядерного удара России по Украине Москва ориентируется на соответствующую доктрину, работающую в редакции от 2024 года. Так на вопрос журналистов о возможности применения этого вооружения в рамках специальной военной операции (СВО) ответил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

По словам Медведева, раз Россия до сих пор не применила этого вооружения, значит, что у нее не было оснований для этого.

«Россия действует строго в соответствии со своей ядерной доктриной, и об этом неоднократно говорил глава нашего государства», — указал политик.

Также в ходе интервью Медведев ответил на вопрос о готовности нажать на «ту самую кнопку».