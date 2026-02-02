Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:28, 2 февраля 2026Мир

В файлах Эпштейна нашли письмо чиновника о связи Трампа с педофилией и МОССАД

Сборщик денег для Трампа Вайзер отправлял письмо о связях с МОССАД
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Среди опубликованных файлов скандально известного американского миллиардера Джеффри Эпштейна оказалось письмо о якобы связи президента США Дональда Трампа с педофилией и израильской разведкой МОССАД. Соответствующий документ размещен на сайте Минюста США. С материалами ознакомился корреспондент «Ленты.ру»

В частности, среди материалов дела опубликован файл с текстом от Рона Вайзера — члена Республиканской партии США, дипломата, политика и организатора сбора средств для предвыборных кампаний. Он также занимался поиском денег и для Трампа в 2016 году.

Согласно одному из документов, от него было направлено письмо с названием «Ветераны сегодня: связь с МОССАД. Трамп, Эпштейн и Клинтон разоблачены из-за сексуального насилия над детьми». При этом никаких доказательств и дополнительной информации не приводится — остальные две страницы документа полностью зашифрованы.

Вечером 30 января Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Наибольший интерес вызвало возможное участие президента США Дональда Трампа в сексуальной связи с 13-летней девочкой. В раскрытых архивах также были упомянуты контакты окружения американского лидера с финансистом, а также причастность целого ряда политиков к изнасилованиям и даже каннибализму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили заявление главы Николаевской области по уступкам

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Алиев накануне переговоров России и Украины приехал в ОАЭ

    Раскрыта стоимость съемной квартиры Долиной

    Зеленский описал перспективы конфликта фразой «нужно завершать»

    Полина Гагарина захотела сделать пластику у китайского врача

    Россиянин расправился с женщиной и спрятал ее в диван

    В Норвегии оценили шансы российских лыжников взять медаль на Олимпиаде-2026

    В России заявили о взятии под контроль второго города Украины в этом году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok