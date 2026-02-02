В файлах Эпштейна нашли письмо чиновника о связи Трампа с педофилией и МОССАД

Сборщик денег для Трампа Вайзер отправлял письмо о связях с МОССАД

Среди опубликованных файлов скандально известного американского миллиардера Джеффри Эпштейна оказалось письмо о якобы связи президента США Дональда Трампа с педофилией и израильской разведкой МОССАД. Соответствующий документ размещен на сайте Минюста США. С материалами ознакомился корреспондент «Ленты.ру»

В частности, среди материалов дела опубликован файл с текстом от Рона Вайзера — члена Республиканской партии США, дипломата, политика и организатора сбора средств для предвыборных кампаний. Он также занимался поиском денег и для Трампа в 2016 году.

Согласно одному из документов, от него было направлено письмо с названием «Ветераны сегодня: связь с МОССАД. Трамп, Эпштейн и Клинтон разоблачены из-за сексуального насилия над детьми». При этом никаких доказательств и дополнительной информации не приводится — остальные две страницы документа полностью зашифрованы.

Вечером 30 января Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Наибольший интерес вызвало возможное участие президента США Дональда Трампа в сексуальной связи с 13-летней девочкой. В раскрытых архивах также были упомянуты контакты окружения американского лидера с финансистом, а также причастность целого ряда политиков к изнасилованиям и даже каннибализму.