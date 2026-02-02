В Госдуме предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

Страховщиков захотели обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 2 февраля, сообщает РИА Новости.

«Проект ... разработан в целях создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», — сказано в пояснительной записке.

Согласно проекту, страховщиков могут обязать предъявлять регрессивные требования к добровольной уплате лицам, которым был нанесен вред. При этом осуществлять выплаты хотят разрешить при помощи инфраструктуры электронного правительства. Таким образом можно будет как повысить информированность лиц о наличии такой обязанности, так и упростить ее исполнение.

В начале декабря во Всероссийском союзе страховщиков предложили начать штрафовать водителей с камер за ОСАГО.