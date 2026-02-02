Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:25, 2 февраля 2026Россия

В Госдуме предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

В Госдуме предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Страховщиков захотели обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 2 февраля, сообщает РИА Новости.

«Проект ... разработан в целях создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», — сказано в пояснительной записке.

Согласно проекту, страховщиков могут обязать предъявлять регрессивные требования к добровольной уплате лицам, которым был нанесен вред. При этом осуществлять выплаты хотят разрешить при помощи инфраструктуры электронного правительства. Таким образом можно будет как повысить информированность лиц о наличии такой обязанности, так и упростить ее исполнение.

В начале декабря во Всероссийском союзе страховщиков предложили начать штрафовать водителей с камер за ОСАГО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли. Когда они состоятся и что говорят об этом в Москве и Киеве?

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Стоматолог засунул пенис в рот 20-летней пациентке во время осмотра

    Женщина пережила снежный апокалипсис с бойфрендом и радикально изменила мнение о нем

    Образы 35-летнего актера и его 58-летней жены на показе Saint Laurent разгневали фанатов

    В США Украине и Зеленскому предрекли полное фиаско в ближайшее время

    Военкоры сообщили о массированной атаке на энергоресурсы Украины

    Во Франции заявили об угрозе жизни Зеленского из-за переговоров с Россией

    В Госдуме предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok