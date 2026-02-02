Реклама

Россия
06:38, 2 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме заметили одно изменение в образе жизни российской молодежи

Депутат Чаплин рассказал о росте спроса на садовые участки у молодежи
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сегодня молодые российские семьи стремятся не просто к летнему отдыху за городом, а к созданию постоянного дома в деревнях и СНТ, сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. О новой молодежной тенденции политик рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы наблюдаем не моду, а глубокое изменение образа жизни, которое стало возможно благодаря развитию удаленных форм работы. Молодые семьи сегодня стремятся не просто к летнему отдыху, а к созданию постоянного дома за городом, где можно растить детей в более здоровой среде», — заметил Чаплин.

По словам депутата, ключевую роль играет и экономический фактор: стоимость земли и дома в садовом товариществе может быть на 20-30 процентов ниже, чем аналогичные объекты под индивидуальное жилищное строительство в том же районе. Он объяснил, что это делает мечту о собственном доме более достижимой.

Кроме того, с 2019 года законодательство прямо разрешило строить в СНТ жилые дома и регистрироваться в них, что придало людям уверенности и правовую определенность. Таким образом, это устойчивая тенденция перехода к загородной жизни как новой норме

Никита Чаплиндепутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

«Спрос на садовые участки вырос в разы. Люди стали в пять раз чаще рассматривать к покупке именно участки в СНТ по сравнению с прошлыми периодами. Это связано с осознанием выгоды: за те же деньги можно получить большую площадь земли и начать строить дом, даже если инфраструктура пока развивается», — поделился Чаплин.

Депутат добавил, что в Подмосковье, где цены на недвижимость традиционно высоки, этот экономический аргумент работает особенно сильно, привлекая молодые семьи, которые и формируют основной растущий спрос.

Однако политик отметил, что исторически многие СНТ и деревни создавались для сезонного пребывания, поэтому централизованных коммуникаций, дорог с твердым покрытием, социальных объектов там часто нет.

«С одной стороны, приток молодых, активных и постоянных жителей — это большое благо для сообществ. Они заинтересованы в развитии инфраструктуры, готовы вкладываться в общее благоустройство, что ведет к росту качества жизни для всех. Это оживляет территории. С другой стороны, это создает определенные вызовы. Спрос закономерно ведет к росту рыночной стоимости земли и участков. Возрастает нагрузка на старые коммуникации и дороги, которые не были рассчитаны на круглогодичное использование интенсивным транспортом», — рассказал депутат.

Также могут возникать трения между сторонниками традиционного садоводства и теми, кто строит дом для постоянного проживания, особенно по вопросам шума, планировки и размера взносов на общие нужды. Депутат заявил, что видит ключевой задачей управление этой трансформацией через диалог и общие собрания, чтобы рост сообщества был гармоничным.

Ранее россиян предупредили, что при покупке дачи зимой выше риск не заметить скрытые проблемы дома и территории. Под снегом может скрываться просадка фундамента, заболоченность или подтопление территории.

