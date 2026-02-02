Реклама

В Каире два магазина внезапно исчезли под землей

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В Каире два магазина ушли под землю из-за образовавшегося провала. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как здания начинают медленно проваливаться, сообщает «Российская газета».

Издание пишет, что спустя буквально минуту на месте появилась большая глубокая яма, диаметр которой составил около 15 метров. Именно в нее и провалились магазины. Возможной причиной обвала может быть строительство другого здания, совсем рядом строители проводили земляные работы и рыли котлован.

Также издание со ссылкой на местную полицию сообщает, что двух человек, посещавших в магазины, удалось спасти. Они получили незначительные травмы.

В Оренбурге в пятницу, 30 января, двое юношей провалились под землю и обварились кипятком.

