Мир
13:07, 2 февраля 2026Мир

В Кремле назвали новую дату переговоров по Украине в Абу-Даби

Песков: Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Reuters

Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Новую дату назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сейчас среда-четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить», — заявил представитель Кремля.

По его словам, встреча изначально планировалась на воскресенье, 1 февраля, однако потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон.

Песков также высказался о прошедших переговорах спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в США. Он подчеркнул, что обе стороны считают прошедшую встречу конструктивной, в связи с чем ее итоги не нуждаются в деталях.

