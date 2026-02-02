Реклама

В Кремле высказались о переговорах Дмитриева в США

Песков: Обе стороны переговоров Дмитриева в США считают встречу конструктивной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

После переговоров спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в США обе стороны считают прошедшую встречу конструктивной, в связи с чем ее итоги не нуждаются в деталях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки, они в целом концептуальные с двух сторон — и от Дмитриева, и от [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа. Это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что Дмитриев занимается преимущественно вопросами, касающимися экономического взаимодействия России и США.

31 января спецпредставитель российского лидера прибыл на переговоры в Майами. Данная встреча состоялась в преддверии нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби.

