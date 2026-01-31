Спецпредставитель Путина отправился на переговоры с делегацией США

Дмитриев выехал на переговоры с делегацией США

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выехал на переговоры с делегацией США. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что в восемь утра по местному времени (в 16:00 по московскому времени) он отправился на встречу в составе кортежа из нескольких автомобилей.

31 января Дмитриев прибыл на переговоры в Майами. Данная встреча состоится в преддверии нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби, который запланированы на 1 февраля. В Москве посчитали, что начало прямых переговоров между странами – положительный шаг в урегулировании конфликта.