В Раде раскрыли приближающиеся «нет» Зеленского Трампу

Дубинский: Зеленский скажет «нет» Трампу в контексте переговоров
Алевтина Запольская
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский скажет «нет» главе Белого дома Дональду Трампу в контексте переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Приближается тот момент, когда Зеленскому придется сказать “нет” не только российской делегации, но и Трампу. Возможностей петлять практически не осталось, тем более что предварительная договоренность между США и РФ, принять которую убеждают Украину, все очевиднее», — заявил украинский парламентарий.

По мнению Дубинского, за ответом Зеленского последует внезапный конец конфликта. Депутат Рады аргументирует это военной аксиомой «войны на истощение воюются долго, но проигрываются внезапно».

30 января Владимир Зеленский отказался отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боя. Он добавил, что стороны не нашли решение по Донбассу.

