19:05, 2 февраля 2026Бывший СССР

В России объяснили заявление главы Николаевской области по уступкам

Политолог Шеслер: Регионы на Украине выражают недовольство властям в Киеве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Виталий Ким

Виталий Ким. Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новое заявление главы Николаевской области Виталия Кима является свидетельством того, что на Украине сейчас происходит раскол — регионы не имеют единой позиции с центром. Такое объяснение дала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд».

Политолог указала, что сегодня главы украинских регионов и мэры городов крайне заинтересованы в приостановке боевых действий. В то же время они много заработали на конфликте, в том числе благодаря откатам от военных и налоговым льготам. В свою очередь, президент Владимир Зеленский сейчас все чаще начинает винить региональные власти в авариях с водой и электричеством.

На фоне этого местные власти выражают недовольство властям в Киеве. Также, по словам специалиста, они желают переформатировать отношение центра с регионами. Тем самым областные политики якобы призывают «Банковую к торгу», и этот раскол становится «достоянием общественности».

Здесь нет места гуманизму, только прагматизм и расчет

Лариса Шеслерпредседатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины

Помимо этого, считает политолог, Ким руководствуется и соображениями личной безопасности. Он понимает, что фронт может дойти до Николаевской области, а это грозит концом его карьеры в политике, объяснила специалист мотив главы Николаевской области.

Впрочем, указала она, региональные власти настолько слабы, что не имеют возможности уйти в оппозицию политикам из Киева. По этой причине Шеслер сочла, что нынешний конфликт Зеленский по привычке «заметет под ковер», делая вид, что прорабатывает варианты, предложенные регионами.

1 февраля глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сделал заявление в интервью Independent. Он признал, что украинские жители уже истощены конфликтом с Россией и страна вряд ли сможет продержаться еще хотя бы два года. Ким также указал, что военные не в состоянии беспрерывно участвовать в конфликте на протяжении четырех-десяти лет.

В том же интервью Independent он заявил, что «земля важна, но люди все же важнее».

