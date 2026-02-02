Реклама

В России заявили о взятии под контроль второго города Украины в этом году

Алехин: ВС России возьмут под контроль Харьков в этом году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России возьмут под контроль Харьков в этом году. С таким прогнозом о будущем второго города Украины выступил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью aif.ru.

По его словам, этому способствует активизация боевых действий на севере Харьковской области с помощью пехоты, наступление на волчанском направлении и установление контроля над левым берегом реки Оскол.

«Освобождать же еще придется много, но (...) в ходе военной кампании этого года может быть освобожден и Харьков», — заявил эксперт.

26 января в Харькове случился частичный блэкаут после удара. Уточняется, что две из трех линий метро были обесточены.

