В российском регионе обломки беспилотников нашли в огороде

Обломки БПЛА нашли в трех районах Краснодарского края

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нашли в трех районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб в Telegram.

В Гулькевичском районе фрагменты дронов нашли сразу в двух местах — в огороде частного дома и в поле. Помимо этого, обломки были обнаружены в Красноармейском и Кавказском районах.

По данным Минобороны России, в ночь на 2 февраля над Краснодарским краем было перехвачено четыре БПЛА.

ВСУ продолжают атаковать российские регионы – как приграничные, так и отдаленные от Украины. Так, 28 января Минобороны сообщило о массированной атаке дронов по Крыму. В небе над полуостровом было сбито почти три десятка беспилотников.