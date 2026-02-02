В российском регионе запретили публиковать видео с последствиями атак беспилотников

В Свердловской области запретили публиковать видео с последствиями атак БПЛА

В Свердловской области запретили публиковать видео с последствиями атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О подписанном главой региона Денисом Паслером указе сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

В обоснование принятого решения авторы документа указали, что выложенные в сеть медиафайлы могут быть использованы для подготовки терактов. Запрет распространяется на фото- и видеоматериалы, по которым можно установить тип дрона, место запуска, падения и траекторию полета, а также определить локацию атаки и ущерб, уточняет издание. Кроме того, запрещается выкладывать данные о работе средств противовоздушной обороны.

За нарушение установлен штраф. Для граждан он составляет до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 25 тысяч рублей, а для организаций — до 250 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело из-за публикации видеозаписи атак БПЛА. Фигурантом расследования стал администратор одного из Telegram-каналов.