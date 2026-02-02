Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 2 февраля 2026Россия

В российском регионе запретили публиковать видео с последствиями атак беспилотников

В Свердловской области запретили публиковать видео с последствиями атак БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Свердловской области запретили публиковать видео с последствиями атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О подписанном главой региона Денисом Паслером указе сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

В обоснование принятого решения авторы документа указали, что выложенные в сеть медиафайлы могут быть использованы для подготовки терактов. Запрет распространяется на фото- и видеоматериалы, по которым можно установить тип дрона, место запуска, падения и траекторию полета, а также определить локацию атаки и ущерб, уточняет издание. Кроме того, запрещается выкладывать данные о работе средств противовоздушной обороны.

За нарушение установлен штраф. Для граждан он составляет до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 25 тысяч рублей, а для организаций — до 250 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело из-за публикации видеозаписи атак БПЛА. Фигурантом расследования стал администратор одного из Telegram-каналов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Врач призвал не игнорировать боль в плече

    Россиянка придумала необычную замену детской коляске и прокатила младенца на льду

    В России предупредили о возможном росте дефицита бюджета

    СВР указала на причастность Украины к переворотам в Африке

    Зумеры признались в игнорировании внезапных звонков по работе

    Во Франции восхитились отраженным пенальти Сафонова

    Потребление газа в России установило рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok