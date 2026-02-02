Реклама

В российской колонии вербовали наемников для ВСУ

Член «Правого сектора» попался на попытке вербовки российских заключенных в ВСУ
Владимир Седов
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокуратура потребовала приговорить к 27 годам колонии россиянина Никиту Афанасьева (внесен в России в перечень террористов). Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия,подсудимый пытался завербовать несколько заключенных из российских колоний для участия в боевых действиях на стороне Украины. Поиском наемников мужчина занимался в одной из колоний в Чите.

36-летний Афанасьев в 2014 году добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ), вступил в ряды «Правого сектора» (признанная террористической и запрещенная в РФ организация) и участвовал в боях против ополченцев Донбасса. В 2015 году он подавал заявление на получение гражданства Украины, но получил отказ. В 2017 году он вернулся в Россию и получил срок.

