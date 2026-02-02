Реклама

Задержана любовница обвиняемого в расправе над двумя девочками российского бизнесмена

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задержана любовница бизнесмена, обвиненного в изнасиловании двух 13-летних девочек и расправе над ними. Об этом сообщает E1.RU.

Женщине вменяют статью 309 («Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний») УК РФ, она находится под домашним арестом. Сообщается, что фигурантка передала 500 тысяч рублей выжившей жертве, а та взамен должна была отказаться от показаний.

Бизнесмена вместе с его другом задержали в октябре 2024 года по делу 30-летней давности. Тогда на берегу Чусовского озера были найдены два детских тела, на них имелись следы изнасилования, удушения и множество ран.

Ранее были раскрыты подробности задержания по делу о похищенном 9-летнем ребенке в Санкт-Петербурге.

