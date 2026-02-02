Заявления о возможности изъятия кота из-за долгов оказались фейковыми

Данные об изъятии кота за долги хозяина по кредитам оказались фейковыми

В сети распространились публикации, согласно которым домашних животных якобы могут изъять из-за долгов хозяина по кредитам, алиментам и прочим.

Первоисточником, вероятно, является ролик, на котором некий мужчина заявляет, что «вашего кота могут арестовать за долги», если он стоит дороже 10 тысяч рублей и имеет документы, так как в этом случае он является имуществом. Видео публиковалось во множестве разных пабликов.

Позднее юрист Дмитрий Кваша заявил «Регнуму», что судебные приставы имеют право арестовать кота в качестве имущества должника. Он указал, что домашнее животное в России признается обычным имуществом согласно Гражданскому кодексу, вероятно, ссылаясь на статью 137 ГК РФ «Животные», в которой действительно сказано, что «к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное».

Однако в 2021 году был принят закон, который запретил изъятие у россиян домашних животных за долги судебными приставами. В статью 446 Гражданского-процессуального кодекса РФ, перечисляющую имущество гражданина-должника на праве собственности, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, был добавлен соответствующий абзац: «Используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, домашние животные». С того момента они не могут быть взысканы.

В законе также ничего не сказано о стоимости животного. Таким образом, кошек, собак и других домашних животных (не запрещенных к содержанию) нельзя арестовать и изъять у владельца. Исключением являются домашние животные, используемые для заработка — в основном это касается заводчиков, то есть тех, кто разводит питомцев с целью их продажи.

Сообщение об изъятии домашних животных за долги не распространилось в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».