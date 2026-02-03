49-летний Орландо Блум восхитил фанатов внешним видом на показе известного бренда

Британский актер Орландо Блум восхитил фанатов внешним видом на показе известного итальянского бренда Moncler. Кадры и комментарии публикует Daily Mail.

49-летний артист вышел на публику в утепленном сером костюме, состоящем из брюк и куртки с капюшоном. Кроме того, он надел вязаный свитер с высоким воротником и черные зимние ботинки.

Пользователи сети отметили моложавую внешность знаменитости в комментариях под материалом. «Орландо выглядит потрясающе!», «Блум совсем не постарел», «Орландо Блум выглядит как обычный мужчина. Несмотря на свой возраст, он мне очень нравится. Он в отличной форме и выглядит подтянутым», — высказались фанаты.

В октябре 2025 года Кэти Перри ушла от Орландо Блума ради романа с известным на весь мир политиком. Речь шла о бывшем премьер-министре Канады Джастине Трюдо.